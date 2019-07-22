الثقافة البرلمانية تعلن تبنيها اضافة 'المكافآت التشجيعية' في الموازنة التكميلية او العام المقبل

وذكر أعضاء اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "شرائح الصحفيين والفنانين والادباء والكتاب يمثلون الواجهة الثقافية المشرقة للبلد, وقد وضعت اللجنة ضمن اولوياتها تحقيق هذا الهدف باعادة صرف المكافآت التشجيعية التي توقفت منذ سنوات بسبب الظروف الاقتصادية حينها".وأشارت إلى "ارسالها عدد من المخاطبات لرئاسة مجلس النواب الموقرة والجهات المعنية, طالبة منهم ايجاد الصيغ القانونية والمالية التي تضمن اعادة العمل بها وادراجها ضمن التخصيصات المالية", مبينة "انها تسعى لادراجها ضمن الموازنة التكميلية لهذا العام, او ضمن الموازنة العامة للدولة العراقية للعام المقبل على أقل تقدير".

وأكدت اللجنة "اهتمامها بهذا الموضوع منذ بداية تشكيلها, وستبقى بعزمها على انجازه لتقديم اليسير لتلك الشرائح التي تستحق الاكثر لانها قدمت الكثير للوطن", مشيرة الى "انها ستعمل على تفعيل توجه رئيس مجلس النواب بزيادة مبلغ تلك المكافآت".

