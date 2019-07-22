أعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، الاثنين، تبنيها مع رئاسة البرلمان اضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء في الموازنة التكميلية او في العام المقبل، فيما دعت نقابتي الصحفيين العراقيين والفنانين والاتحاد العام للادباء والكتاب الى ارسال قوائم بالاسماء لغرض ارسالها الى وزارتي الثقافة والمالية لاعتمادها وفقا للضوابط المعمول بها.
وأشارت إلى "ارسالها عدد من المخاطبات لرئاسة مجلس النواب الموقرة والجهات المعنية, طالبة منهم ايجاد الصيغ القانونية والمالية التي تضمن اعادة العمل بها وادراجها ضمن التخصيصات المالية", مبينة "انها تسعى لادراجها ضمن الموازنة التكميلية لهذا العام, او ضمن الموازنة العامة للدولة العراقية للعام المقبل على أقل تقدير".
وأكدت اللجنة "اهتمامها بهذا الموضوع منذ بداية تشكيلها, وستبقى بعزمها على انجازه لتقديم اليسير لتلك الشرائح التي تستحق الاكثر لانها قدمت الكثير للوطن", مشيرة الى "انها ستعمل على تفعيل توجه رئيس مجلس النواب بزيادة مبلغ تلك المكافآت".
كانت هذه تفاصيل خبر الثقافة البرلمانية تعلن تبنيها اضافة 'المكافآت التشجيعية' في الموازنة التكميلية او العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.