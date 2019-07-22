انتحار شاب من اعلى جسر شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بانتحار شاب من اعلى جسر بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً انتحر، عصر اليوم، من اعلى جسر بغداد الجديدة"، مشيراً الى ان "النجدة النهرية انتشلت الجثة".

يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.