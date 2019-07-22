مدرب لياقة ارجنتيني ينضم لكادر المنتخب الوطني

رياضة 2019-07-22 | 17:35 352 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، انضمام مدرب لياقة ارجنتيني الى الكادر التدريبي للمنتخب الوطني. وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث لـ الخليج 365 ان "الاتحاد وافق على انضمام مدرب اللياقة الارجنتيني مارتن ماكستر الى الكادر التدريبي للمنتخب للوطني". وفيما يخص عقد المدرب سريتشكو كاتانيتش، قال ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم، كان قد اتفق على التعاقد مع كاتانيتش لثلاث سنوات، حيث يتم تجديد العقد تلقائياً كل عام". المحرر: محمد خليل

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