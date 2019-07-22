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نائب يكشف اسباب تأجيل التصويت على مادتين في قانون الانتخابات المحلية

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كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن أسباب تأجيل التصويت على مادتين في قانون الانتخابات المحلية.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاعتراض على المادة ١٥ والخاصة بالقوات المسلحة جاءت بسبب اعتراض البعض على ادراج اسم البيشمركة وهي قوات من المفترض دستورياً ان يكون تواجدها بالاقليم وليس خارجه والقانون يختص بالمحافظات خارج الاقليم".

وأضاف العقابي، ان "النقطة الثانية تتعلق بالمادة ١٦ المرتبطة بتصويت النازحين وهي ايضا بحاجة الى ايجاد الية لضمان حقوق النازحين بالتصويت وبنفس الوقت ضمان عدم استغلال تلك الالية من البعض للتزوير او غيرها".

وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، إيقاف التصويت على مجمل تعديل قانون الانتخابات لحين حسم قضية محافظة كركوك.

وصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.


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