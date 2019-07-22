"تحية النسر" .. تدريب عسكري مصري إماراتي أمريكي

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نجاة الجباليالإثنين 2019/7/22 07:06 م بتوقيت أبوظبي
التدريب المشترك يستمر لعدة أيام في البحر الأحمر
انطلقت فعاليات التدريب المشترك (تحية النسر - استجابة النسر 2019)، بمشاركة قوات إماراتية ومصرية وأمريكية، بجانب السعودية التي تشارك بصفة مراقب.
ويستمر التدريب المشترك عدة أيام في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر؛ وذلك استكمالاً لخطط التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.
وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، يشارك في التدريب وحدات من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام، بجانب القوات الخاصة البحرية من مصر وأمريكا، والتي تشمل الفرق المتخصصة في إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام، وعدد من عناصر قوات خفر السواحل، بجانب طائرات مقاتلة من طراز (F16).
وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية: بدأت المرحلة الأولى من التدريبات بعقد مؤتمر للتعارف بين القوات المشاركة في التدريب، ومناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقاً، وتم عقد العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملي بالبحر.
وبدأت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والأمريكية في الاستعداد لتنفيذ التدريب المشترك استجابة النسر بإجراء بيان عملي لاقتحام سفينة مشتبه بها.
تأتي التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف علي أحدث النظم، وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري.
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