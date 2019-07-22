الإمارات والصين شراكة برلمانية متميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطور غير مسبوق يجسد رؤية قيادة دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، في العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لتحقق الدبلوماسية البرلمانية نتائج ناجحة لصالح شعوب البلدين.

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