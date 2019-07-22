أوروبا تدعم جهود تعزيز الأمن في أفريقيا بـ800 مليون يورو

وقع الاتحاد الأوروبي مع نظيره الأفريقي الإثنين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقية تمويل بقيمة 800 مليون يورو لدعم جهود تعزيز السلم والأمن في أفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بمقر الاتحاد في أديس أبابا.

وأعلن المسؤول الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن توقيع اتفاقية التمويل بقيمة 800 مليون يورو في إطار خطة عمل لعام 2019-2020 لدعم وتعزيز السلام والأمن في القارة السمراء.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الاتفاق الذي تم اليوم يستحق الثناء في تاريخ التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، مشيرا إلى أنه "يدعم بنية السلام والأمن الأفريقية والجهود التي تقودها القارة لإسكات صوت البنادق بحلول 2020".

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بدوره، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية إن أوروبا هي الشريك الأول لأفريقيا في مجالات السلام والأمن منذ عام 2004.

وأشار ميميكا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم لعمليات حفظ السلم والأمن الأفريقي 2.7 مليار يورو لدعم تسوية المشكلات الأفريقية.

من ناحية أخرى، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية دعم أوروبا للإصلاحات التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أجل إرساء دعائم التحول الديمقراطي في إثيوبيا.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول الأوروبي برئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب بيان لمكتب رئاسة الحكومة الإثيوبية.

ووقع وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، اتفاقا لدعم موازنة الحكومة الإثيوبية بقيمة 36 مليون يورو.‎