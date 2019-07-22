بومبيو: الإدارات الأمريكية السابقة أبرمت صفقات سيئة مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، إن الإدارات السابقة أبرمت صفقات سيئة مع النظام الإيراني ولم تفعل شيئاً لوقف اختبارات كوريا الشمالية النووية.

وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران جعل من النظام الإيراني أكثر عدوانية.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي منذ أيام، أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنه من غير المقبول الاستيلاء على ناقلات النفط في المياه الدولية".



وكانت وكالات أنباء إيرانية حكومية أعلنت في وقت سابق، اليوم الإثنين، عقد اجتماع أمني عالي المستوى، بحضور علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني داخل مقر قاعدة عسكرية تابعة لمليشيا الحرس الثوري، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية قبل 3 أشهر.



وأرجعت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية)، الأسباب وراء الاجتماع الأمني الذي حضره شمخاني داخل قاعدة "خاتم الأنبياء"؛ حيث التقى قائدها غلام علي رشيد، بهدف بحث التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، على حد قولها.

