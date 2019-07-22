القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، إن الإدارات السابقة أبرمت صفقات سيئة مع النظام الإيراني ولم تفعل شيئاً لوقف اختبارات كوريا الشمالية النووية.
وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران جعل من النظام الإيراني أكثر عدوانية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي منذ أيام، أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنه من غير المقبول الاستيلاء على ناقلات النفط في المياه الدولية".
وكانت وكالات أنباء إيرانية حكومية أعلنت في وقت سابق، اليوم الإثنين، عقد اجتماع أمني عالي المستوى، بحضور علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني داخل مقر قاعدة عسكرية تابعة لمليشيا الحرس الثوري، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية قبل 3 أشهر.
وأرجعت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية)، الأسباب وراء الاجتماع الأمني الذي حضره شمخاني داخل قاعدة "خاتم الأنبياء"؛ حيث التقى قائدها غلام علي رشيد، بهدف بحث التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، على حد قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: الإدارات الأمريكية السابقة أبرمت صفقات سيئة مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.