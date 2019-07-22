بريطانيا: سنرد على إيران بوجود عسكري غربي بامتداد سواحلها

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الإثنين، إن ممارسات إيران وما تقوم به من تهديد للملاحة الدولية سيدفع لوجود غربي عسكري ضخم بامتداد سواحل طهران.

وأضاف هنت في كلمة له خلال جلسة بالبرلمان البريطاني، أن ما أقدمت عليه إيران من احتجاز ناقلة بريطانية لا تفسير له سوى أنه عملية قرصنة.

وتابع أنه بموجب القانون الدولي لم يكن لإيران الحق في الصعود على متن الناقلة البريطانية.

وأكد أن على المجتمع الدولي القيام بالإجراء المناسب لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة السعي لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية للتصدي لمثل هذه الأفعال.

Advertisements

وقال هنت إن بريطانيا ستطلب من كل السفن التي ترفع علمها إخطارنا بنيتها عبور مضيق هرمز حتى يمكن تأمينها.

والأحد، أكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بوجود عسكري في الشرق الأوسط، للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً، مشيرة إلى أنها تدرس فرض عقوبات على إيران.

وقال توبياس إلوود، الوزير المفوض بوزارة الدفاع البريطانية، في رده على استفسارات صحفيين، إنه يتعين وضع حل لمشكلة ناقلة النفط المحتجزة قبل كل شيء.

وأضاف أن بلاده تبحث الخيارات المتاحة بشأن فرض عقوبات على إيران.

ولفت إلى أن الخطر يزداد في منطقة الخليج العربي (بسبب الممارسات الإيرانية)، ملمحاً إلى أن بلاده تعتزم إرسال تعزيزات للمنطقة.

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط؛ الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وزعمت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم تشِر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.