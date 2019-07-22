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ترامب ينفي اعتقال إيران 17 شخصا تتهمهم بأنهم جواسيس لأمريكا

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تماما أن تكون إيران قد اعتقلت 17 شخصا تتهمهم بأنهم جواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وحكمت بالإعدام على بعضهم.

وكتب ترامب على تويتر يقول ”تقارير اعتقال إيران لجواسيس لسي.آي.إيه غير صحيحة بالمرة. باطلة تماما. المزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاطهم طائرة مسيرة) يسوقها نظام ديني فاشل للغاية وليست لديه فكرة عما ينبغي فعله“.

 

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