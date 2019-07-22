مصرع وإصابة 45 شخصًا على الأقل في انفجار بالعاصمة الصومالية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعه وأصيب 28 آخرين في انفجار قنبلة، اليوم، خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضح مدير مستشفى المدينة في مقديشو محمد يوسف، أن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصابًا بينهم 12 في حالة حرجة.

وتبنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.