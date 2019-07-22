الان تتابع مصرع وإصابة 45 شخصًا على الأقل في انفجار بالعاصمة الصومالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعه وأصيب 28 آخرين في انفجار قنبلة، اليوم، خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأوضح مدير مستشفى المدينة في مقديشو محمد يوسف، أن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصابًا بينهم 12 في حالة حرجة.
وتبنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 45 شخصًا على الأقل في انفجار بالعاصمة الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.