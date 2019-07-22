تفاصيل لقاء وفد حماس بخامنئي.. ماذا قال “العاروري” بشأن إيران

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

التقي وفد من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروروي، اليوم الإثنين، المرشد الإيراني في طهران.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مسيرات العودة وتمسك الشعب الفلسطيني بمواجهة الحصار.

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وأكد “العاروري”، أن حماس ستقف في خط الدفاع الأول عن إيران ضد أي تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: “نتضامن مع إيران ونؤكد أن أي عمل عدائي ضد ايران هو في الواقع معاد لفلسطين وتيار المقاومة، ونعتبر أنفسنا في الخط الأمامي في الدفاع عن إيران”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، أعلن أن وفدًا من قيادة الحركة سيصل إلى العاصمة الإيرانية “طهران” في زيارة ستستمر عدة أيام.

ونقلت وكالة “القدس دوت كوم” الفلسطينية عن هنية قوله، خلال حديثه لصحفيين أتراك عبر الفيديو كونفرنس، إن الوفد سيكون كبيرًا، وأن الحركة تتطلع إلى نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة.