شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تهدد بعملية عسكرية في سورية إذا لم تتم إقامة منطقة آمنة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (اسطنبول)قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الإثنين) إن بلاده ستبدأ عملية عسكرية شرقي نهر الفرات إذا لم تتم إقامة منطقة آمنة مزمعة في شمال سورية، وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها أنقرة. وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة (تي.جي.آر.تي خبر) أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بعد محادثات اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص بسورية جيمس جيفري الذي يزور أنقرة حالياً.
وتتزامن تصريحات أوغلو مع أمهال سلطات ولاية اسطنبول للسوريين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة، للمغادرة، علماً أن حملةً طردٍ للسوريين قد بدأت منذ عدة أيام.
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