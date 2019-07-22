شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية تلغي أتفاقات مع إسرائيل بسبب التصعيد في القدس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأراضي الفلسطينية)اعتبرت السلطة الفلسطينية اليوم (الإثنين) أن إقدام إسرائيل على هدم منازل فلسطينيين «مجزرة» و«تصعيد خطير»، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر البدء «بوضع آليات» لإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل.
وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحافيين في مقرّ المنظمة في رام الله: «قرّر الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية أن تضع القيادة الفلسطينية آليات لإلغاء الاتفاقات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي».
وأقدمت القوات الإسرائيلية اليوم على هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية الى جنوب القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديدا دوليا.
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