شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عسكري أمريكي يزور شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي) زار قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي شمال سورية، اليوم (الإثنين)، في أول زيارة منذ تسلمه منصبه قبل نحو أربعة أشهر، وبحث مع قيادة قوات سورية الديموقراطية مسائل عدة، أبرزها مصير المعتقلين من تنظيم داعش الإرهابي وأفراد عائلاتهم.

زار قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي شمال سورية، اليوم (الإثنين)، في أول زيارة منذ تسلمه منصبه قبل نحو أربعة أشهر، وبحث مع قيادة قوات سورية الديموقراطية مسائل عدة، أبرزها مصير المعتقلين من تنظيم داعش الإرهابي وأفراد عائلاتهم.

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