الجامعة العربية تطالب بوضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي في القدس

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، بأشد العبارات جرائم الهدم في حي واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حيث شرعت إسرائيل بهدم عشرات البنايات السكنية التي تأوي مئات الأفراد من المواطنين المقدسيين. وأكد أبو علي في تصريح له اليوم (الإثنين)، أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودًا وحقوقًا، مشددًا على أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود. وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته لوضع حد فوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة، التي تصنف دون أدنى شك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في تحدٍّ صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة.

أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، بأشد العبارات جرائم الهدم في حي واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حيث شرعت إسرائيل بهدم عشرات البنايات السكنية التي تأوي مئات الأفراد من المواطنين المقدسيين. وأكد أبو علي في تصريح له اليوم (الإثنين)، أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودًا وحقوقًا، مشددًا على أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود. وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته لوضع حد فوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة، التي تصنف دون أدنى شك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في تحدٍّ صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة.

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