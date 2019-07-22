نافياً خبر اعتقال جواسيس أمريكيين..ترمب: النظام الإيراني كاذب وفاشل للغاية

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) تماماً أن تكون إيران قد اعتقلت 17 شخصاً تتهمهم بأنهم جواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وحكمت بالإعدام على بعضهم. وكتب ترمب على تويتر يقول «تقارير اعتقال إيران لجواسيس لسي.آي.إيه غير صحيحة بالمرة... إنها باطلة تماماً. واضاف: "المزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاطهم طائرة مسيرة) يسوقها نظام ديني فاشل للغاية وليست لديه فكرة عما ينبغي فعله».

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) تماماً أن تكون إيران قد اعتقلت 17 شخصاً تتهمهم بأنهم جواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وحكمت بالإعدام على بعضهم. وكتب ترمب على تويتر يقول «تقارير اعتقال إيران لجواسيس لسي.آي.إيه غير صحيحة بالمرة... إنها باطلة تماماً. واضاف: "المزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاطهم طائرة مسيرة) يسوقها نظام ديني فاشل للغاية وليست لديه فكرة عما ينبغي فعله».

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