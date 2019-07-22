النشرة: إصابة 3 مواطنين بجروح جراء إشكال فردي في الدوير تخلله استخدام للسكاكين

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بـ"إصابة 3 مواطنين بجروح بينهم رقيب أول في قوى الأمن الداخلي، جراء إشكال فردي وقع في بلدة الدوير الجنوبية نتيجة حادث اصطدام بين سيارتين، وتخلّله استخدام للسكاكين".
وأوضح أنّه "تمّ نقل الجرحى الثلاثة إلى "مستشفى الشيخ راغب حرب" في تول حيث تمّت معالجتهم، وحضرت إلى مكان الحادث دوريات من مخفر درك الدوير، ومخابرات الجيش والمعلومات وفتحوا تحقيقًا بملابساته".
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