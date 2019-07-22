النشرة: إصابة 3 مواطنين بجروح جراء إشكال فردي في الدوير تخلله استخدام للسكاكين

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بـ"إصابة 3 مواطنين بجروح بينهم رقيب أول في ​قوى الأمن الداخلي​، جراء إشكال فردي وقع في بلدة ​الدوير​ الجنوبية نتيجة ​حادث اصطدام​ بين سيارتين، وتخلّله استخدام للسكاكين".

وأوضح أنّه "تمّ نقل الجرحى الثلاثة إلى "​مستشفى الشيخ راغب حرب​" في تول حيث تمّت معالجتهم، وحضرت إلى مكان الحادث دوريات من مخفر درك الدوير، و​مخابرات الجيش​ والمعلومات وفتحوا تحقيقًا بملابساته".