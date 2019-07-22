فنيانوس التقى وفدا من موظفي مرفأ بيروت واستقبل نقابة وسطاء النقل

التقى وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه في الوزارة، وفدا من مجلس ادارة ​مرفأ بيروت​ برئاسة ​حسن قريطم​ ومدراء القطاعات، حيث تم التداول في هواجس موظفي المرفأ حول الوضع الحالي. واكد فنيانوس انه "سيعمل على مشروع اقتراح قانون لمرفأ بيروت".

كما استقبل فنيانوس وفدا من نقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري برئاسة عامر القيسي، شكر ​وزير النقل​ على دعمه ل​مؤتمر​ وسطاء ​النقل البري​ والبحري والجوي الذي عقد في فندق "فينيسا"، برعاية رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​. كما وضع الوفد فنيانوس في اجواء تنظيم عمل وسيط النقل.