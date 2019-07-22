النشرة: مسيرة جماهرية حاشدة في صيدا رفضا لقرار وزير العمل

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، أن مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من مدخل ​مخيم عين الحلوة​، لجهة حسبة صيدا رفضا لقرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، حيث جابت شوارع المخيم وهي ترفع الاعلام الفلسطينية وسط حالة من الغضب وقد جابت شوارعه وهي تطالب بالتراجع عنه.

وفي صيدا، اتخذ ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​ اجراءات امنية في حيي الزهور ودلاعة بعدما احتشد العشرات من ابناؤء الحيين والمدينة للانطلاق بمسيرة ​سيارة​ رفضا لقرار وزير العمل.

وكانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك و​اللجان الشعبية​ في منطقة صيدا قد عقدت اجتماعها في مقر القوة المشتركة وناقشت تداعيات استمرار قرار الوزير، فأكدت على شرعية التحركات السلمية داخل ​المخيمات​ واستمرارها رفضاً للقرارات المجحفة بحق شعبنا وفتح الطرقات امام المشاة لابناء لشعبنا لتسهيل امورهم حياتهم المعيشية في المخيم والدعوة إلى التنسيق مع كافة الفئات الشبابية من اجل تحقيق اهداف التحركات حتى يتم التراجع عن هذا القرار الظالم الجائر والتاكيد على وحدة الشعبين اللبناني والفلسطيني.