بلدية بيت مري دشنت "ساحة بروكسل" في حديقة البلدة

دشنت بلدية بيت مري ومجلس الأعمال البلجيكي في لبنان ساحة بروكسل، في حديقة البلدة
وأكد رئيس البلدية روي ابو شديد على "التعاون بين لبنان والدول المتحضرة لتحسين البلدات والعمل على جماليتها"، وشكر كل من "مد أواصر التعاون والمساعدة لانجاح هذا العمل".
بدوره شدد وزير البيئة فادي جريصاتي على "تكثيف المساحات الخضراء في بلداتنا، ومشوار العمل على بيئة نظيفة هو مشوار طويل جدا".
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