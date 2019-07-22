بلدية بيت مري دشنت "ساحة بروكسل" في حديقة البلدة

دشنت ​بلدية بيت مري​ ومجلس الأعمال البلجيكي في ​لبنان​ ساحة بروكسل، في ​حديقة​ البلدة

وأكد رئيس ​البلدية​ ​روي ابو شديد​ على "التعاون بين لبنان والدول المتحضرة لتحسين البلدات والعمل على جماليتها"، وشكر كل من "مد أواصر التعاون والمساعدة لانجاح هذا العمل".

بدوره شدد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ على "تكثيف المساحات الخضراء في بلداتنا، ومشوار العمل على بيئة نظيفة هو مشوار طويل جدا".