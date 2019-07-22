وقفة للجنوبيين الخضر وبلدية زبقين احتجاجا على تواصل الأعمال لشق طريق باتجاه الوادي

نظمت جمعية "الجنوبيون الخضر" وبلدية ​زبقين​، وقفة احتجاجية في البلدة، بسبب تواصل أعمال الجرف لشق طريق باتجاه الوادي المقترح محمية طبيعية، ودعما لهذا المقترح.

وأكد رئيس ​البلدية​ علي بزيع أنه "في الآونة الاخيرة تم تحويل كافة المستندات الى وزارة ​البيئة​ لاستكمال الاجراءات القانونية، لكن الملف ما زال في ادراج الوزارة بذريعة أنه لم يكتمل بالتواقيع المطلوبة. ومع ذلك، تم استكمال التواقيع وطلب إعادة جدولة التوكيلات، وحتى الآن لم نصل لاي نتيجة، رغم أنها إرادة البلدية والأهالي"، مناشدا وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ "مد يد المساعدة لاعلان الوادي محمية طبيعية وإصدار قرار بهذا الشأن".

وفي ما يخص شق الطريق وسط الوادي، لفت الى أنه "سيقضي على التنوع البيولوجي، لذلك أعلن من موقعي، أنني لن أسمح بتمرير هذا المشروع معتمدا على القانون. ويجب على المسؤولين تحمل المسؤولية تجاه هذا الارث الطبيعي والثقافي".