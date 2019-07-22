بري بمؤتمر النفط والغاز العربي: لبنان يتطلع للدخول في نادي الدول المنتجة للطاقة

أوضحت "المنظمة العربية للمحامين الشباب" - فرع ​لبنان​، الّتي عقدت مؤتمر "​النفط​ والغاز العربي بين التحديات والقانون"، برعاية رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أنّ "المؤتمر استمرّ من 11 الى 13 الحالي، وافتتح بكلمة لراعي المؤتمر شدّد فيها على أهميّة انعقاد هذه الفعاليّات في هذا الوقت بالذات، لافتًا إلى أنّ لبنان يتطلّع للدخول في نادي الدول المُنتجة للطاقة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "رئيسة فرع لبنان في "المنظمة العربية للمحامين الشباب" المحامية سهى اسماعيل أكّدت في كلمتها، واقعيّة الطروحات في مجال ​النفط والغاز​، مركّزةً على ضرورة تكاتف الجهود القانونيّة بغية تسهيل العمل في هذا المجال"، لافتةً إلى أنّه "كانت هانك أيضًا كلمات لكلّ من رئيس المنظمة أحمد المطيري، رئيس لجنة الطاقة في نقابة محامي ​بيروت​ ​طوني عيسى​، نقيب محامي ​طرابلس​ والنائب في ​البرلمان الأردني​ مصطفى ياغي".

وذكرت المنظّمة أنّ "الجلسات شهدت حلقات نقاش وحوار بناء تناولت موضوعات الأداء القانوني اللازم لشركات وعقود النفط والغاز. كما تناولت الشفافيّة في عقود النفط والتحديات الّتي تواجه هذا القطاع، وقد شارك في المحاضرات نخبة من أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وأصحاب خبرة".

وبيّنت أنّ "بري استقبل على هامش المؤتمر، وفد المنظمة"، مشيرةً إلى أنّ "المؤتمر اختتم بجولة في الجنوب شملت ​الناقورة​ وقانا، حيث وضع المؤتمرون أكاليل الزهر على اضرحة شهداء ​مجزرة قانا​، مؤكّدين التضامن العربي الشعبي والحقوقي مع قضايا الأمة المحقّة".