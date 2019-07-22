هنية: نأسف لإجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين

وجه رئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس​ ​إسماعيل هنية​ رسالة إلى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، قائلا "نقدر مواقف ​الدولة اللبنانية​ المؤيدة لحقوق ​الشعب الفلسطيني​ ونضاله لتحرير أرضه"، مشيراً إلى "اننا نأسف لإجراءات ​وزارة العمل​ بحق ​العمال​ الفلسطينيين ونتطلع لدولتكم من أجل التدخل لوقفها".

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