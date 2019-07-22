لفت قائد فوج الأشغال المستقل العميد محمد بزي، ممثّلًا قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، خلال حفل تكريمي لعائلات شهداء الفوج أُقيم في ثكنة نجيب واكيم- حارة الست، بحضور ذوي الشهداء وعدد من الضباط، إلى أنّ "شهداء فوج الأشغال المستقلّ للدفاع عن لبنان انبروا في محطّات بطوليّة عدّة من تاريخ الجيش، لا سيّما ​العدوان الإسرائيلي​ في تموز 2006، مواجهين بصلابة إيمانهم وعزمهم غدر العدو وآلته الهمجيّة الّتي لا تعرف في قاموسها سوى لغة الموت والقتل، فكان قدرهم الاستشهاد، وَهُم يسابقون آلة القتل هذه ويعيدون بناء ما دمّرته من جسور ومنشآت، لينالوا شرف الشهادة ذودًا عن سلامة أهلهم وإخوتهم في الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر العميد بزي بحفل تكريمي لعائلات شهداء فوج الأشغال المستقل: واجهوا بإيمانهم غدر العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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