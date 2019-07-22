أسامة سعد التقى مسؤول مخابرات الجيش بالجنوب وأكدا دور القوى العسكرية بحفظ الأمن

ذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، أن "سعد التقى في مكتبه في صيدا، مسؤول مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة، بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقه دان".
ولفت في بيان، إلى أنّه "جرى التأكيد خلال الاجتماع، على دور القوى العسكريّة الرسميّة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية سلامة الناس من كلّ الجنسيّات والانتماءات. كما جرى التركيز على الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير عن الرأي، وعلى الحقّ في تنظيم الاعتصامات والتظاهرات وفقاً للقواعد القانونيّة".
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