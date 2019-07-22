القرعاوي التقى وفدا من رجال الأعمال الفلسطينيين في منطقة البقاع

إستقبل عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد القرعاوي في مكتبه في البقاع، وفدا من رجال الأعمال الفلسطينيين في منطقة البقاع، وجرى عرض الأوضاع العامة في المخيمات والبحث في قانون العمل.
وشرح الوفد وجهة النظر الفلسطينية "إزاء قرار وزير العمل الأخير والضرر الذي يلحقه بالعامل الفلسطيني واستقرار الأوضاع الأمنية والإجتماعية في المخيمات".
واكد النائب محمد القرعاوي للوفد الفلسطيني "متابعة رئيس الحكومة سعد الحريري للموضوع الفلسطيني"، وجرى البحث في "قرار وزير العمل واين وصلت الأمور"، ووعد بـ"متابعة الموضوع من خلال كتلة المستقبل النيابية".
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