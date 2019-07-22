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القرعاوي التقى وفدا من رجال الأعمال الفلسطينيين في منطقة البقاع

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إستقبل عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​محمد القرعاوي​ في مكتبه في ​البقاع​، وفدا من ​رجال الأعمال​ الفلسطينيين في ​منطقة البقاع​، وجرى عرض الأوضاع العامة في ​المخيمات​ والبحث في ​قانون العمل​.

وشرح الوفد وجهة النظر الفلسطينية "إزاء قرار وزير العمل الأخير والضرر الذي يلحقه بالعامل الفلسطيني واستقرار الأوضاع الأمنية والإجتماعية في المخيمات".

واكد النائب محمد القرعاوي للوفد الفلسطيني "متابعة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للموضوع الفلسطيني"، وجرى البحث في "قرار وزير العمل واين وصلت الأمور"، ووعد بـ"متابعة الموضوع من خلال كتلة المستقبل النيابية".

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