وصول رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى إيران

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى إيران.
وكانت قد نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر مطّلعة أنّ "عبد المهدي سيصل إلى طهران اليوم الاثنين، وسيبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوتر بين إيران وكلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا".
كما سبق أنّ أكّد عبد المهدي سعي بلاده إلى تحقيق تهدئة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، كما لفت إلى إرسال وفدين عراقيين إلى واشنطن وطهران للمساعدة على "احتواء التوتر" بينهما، مشدّدًا على أنّ العراق يلعب "دور تهدئة" فقط وليس وساطة.
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