عراقجي: دعم القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مبادئ الثورة الاسلامية الايرانية

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني ​عباس عراقجي​ خلال استقباله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​صالح العاروري​ أن "دعم ​القضية الفلسطينية​ جزء لا يتجزأ من مبادئ ​الثورة الاسلامية​ الايرانية"، مشيراً إلى ان "​صفقة القرن​ التي تهدف للقضاء على القضية الفلسطينية ناجمة عن الخطأ في حسابات ​اميركا​ و​اسرائيل​".

ولفت إلى أن "مشروع صفقة القرن سيفشل حتما بسبب مقاومة ​الشعب الفلسطيني​ بشكل موحد"، مشيراً إلى أنه "يجب ايجاد ائتلاف من الدول الاسلامية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع صفقة القرن".