عراقجي: دعم القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مبادئ الثورة الاسلامية الايرانية

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال استقباله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري أن "دعم القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مبادئ الثورة الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى ان "صفقة القرن التي تهدف للقضاء على القضية الفلسطينية ناجمة عن الخطأ في حسابات اميركا واسرائيل".
ولفت إلى أن "مشروع صفقة القرن سيفشل حتما بسبب مقاومة الشعب الفلسطيني بشكل موحد"، مشيراً إلى أنه "يجب ايجاد ائتلاف من الدول الاسلامية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع صفقة القرن".
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