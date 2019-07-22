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إنقاذ نحو 60 شخصا بعد حريق شب بمبنى في مدينة مومباي الهندية

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أعلنت السلطات ​الهند​ية أنّه "تمّ إنقاذ نحو 60 شخصًا من مبنى حكومي مؤلّف من تسعة طبقات، اشتعلت فيه النار في مدينة ​مومباي​ العاصمة المالية للهند".

وكان الحريق قد شب في الطابقتين الثالثة والرابعة اللتين تضمّان مكاتب شركة "إم.تي.إن.إل" الحكومية للإتصالات، ممّا دفع الموظّفين للصعود إلى سطح المبنى.

وقام بعمليّة الإنقاذ فريق مؤلّف من 175 إطفائيًّا و14 سيارة إطفاء.

وكان قد قُتل 14 شخصًا الأسبوع الماضي، جراء انهيار مبنى مؤلّف من طبقات عدّة في منطقة مكتظة بالسكان في دونغري في جنوب مومباي، بعد تساقط أمطار غزيرة.

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