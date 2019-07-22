ريابكوف: حجج إيران في احتجاز الناقلة البريطانية راجحة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أن "الذرائع التي قدمتها ​طهران​ لتبرير احتجازها للناقلة البريطانية Stena Impero أكثر إقناعا مما استخدم لتبرير احتجاز ناقلة Grace 1 في ​جبل طارق​"، مشيراً إلى أن "البراهين التي قدمتها ​إيران​ لتبرير خطوتها أكثر إقناعا بكثير من تلك الإشارات المبهمة إلى قوانين ​الاتحاد الأوروبي​ التي استخدمتها سلطات جبل طارق بدعم لندن لاحتجاز الناقلة المحملة ب​النفط​ الإيراني وتحمل علم بنما".

ولفت إلى أن "براهين إيران أقوى حجة بكثير مما تقدمه جبل طارق ولندن اللتان تمارسان القرصنة"، مشيرا إلى أن طهران بدورها تراعي بيئة مياه ​مضيق هرمز​".

وفي الخامس من تموز، احتجزت سلطات جبل طارق بدعم من ​بريطانيا​ الناقلة الإيرانية التي قيل إنها كانت متوجهة إلى ​سوريا​، بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.