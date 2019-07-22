ريابكوف: حجج إيران في احتجاز الناقلة البريطانية راجحة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن "الذرائع التي قدمتها طهران لتبرير احتجازها للناقلة البريطانية Stena Impero أكثر إقناعا مما استخدم لتبرير احتجاز ناقلة Grace 1 في جبل طارق"، مشيراً إلى أن "البراهين التي قدمتها إيران لتبرير خطوتها أكثر إقناعا بكثير من تلك الإشارات المبهمة إلى قوانين الاتحاد الأوروبي التي استخدمتها سلطات جبل طارق بدعم لندن لاحتجاز الناقلة المحملة بالنفط الإيراني وتحمل علم بنما".
ولفت إلى أن "براهين إيران أقوى حجة بكثير مما تقدمه جبل طارق ولندن اللتان تمارسان القرصنة"، مشيرا إلى أن طهران بدورها تراعي بيئة مياه مضيق هرمز".
وفي الخامس من تموز، احتجزت سلطات جبل طارق بدعم من بريطانيا الناقلة الإيرانية التي قيل إنها كانت متوجهة إلى سوريا، بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.
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