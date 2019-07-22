بومبيو: لتتصرف إيران كدولة طبيعية لا كدولة عدائية

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الاتفاق النووي​ جعل النظام ال​إيران​ي أكثر عدوانية لذا كان علينا ممارسة كل الضغوط الممكنة. لتتصرف إيران كدولة طبيعية لا كدولة عدائية". وكشف بومبيو عن "أننا سنواصل العقوبات على إيران"، مشيرًا إلى "أننا فرضنا عقوبات على شركة صينية لانتهاكها هذه السياسة".

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