"واشنطن بوست": ألف "داعشي" تسللوا من سوريا إلى العراق

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية من أن "العديد من مسلحي تنظيم "داعش" تمكنوا من التسلل إلى ​العراق​ بعد هزيمتهم العسكرية في شمال شرق ​سوريا​"، مشيرة إلى "أنهم يشكلون خطرا أمنيا ملموسا".

وأكدت ان "هؤلاء "الدواعش" يواصلون أنشطتهم بوتيرة منخفضة وسط و​شمال العراق​"، مشيرةً إلى أن "نحو ألف متطرف تسللوا إلى داخل العراق خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، لا سيما في أعقاب خسارة "داعش" سيطرته على بلدة ​الباغوز​ السورية، آخر معقل له شرق الفرات، في آذار الماضي".