"واشنطن بوست": ألف "داعشي" تسللوا من سوريا إلى العراق

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية من أن "العديد من مسلحي تنظيم "داعش" تمكنوا من التسلل إلى العراق بعد هزيمتهم العسكرية في شمال شرق سوريا"، مشيرة إلى "أنهم يشكلون خطرا أمنيا ملموسا".
وأكدت ان "هؤلاء "الدواعش" يواصلون أنشطتهم بوتيرة منخفضة وسط وشمال العراق"، مشيرةً إلى أن "نحو ألف متطرف تسللوا إلى داخل العراق خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، لا سيما في أعقاب خسارة "داعش" سيطرته على بلدة الباغوز السورية، آخر معقل له شرق الفرات، في آذار الماضي".
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