أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، أنّ الأخير "التقى في العاصمة الإيرانية ​طهران​، الرئيس الايراني ​حسن روحاني​". ولفت في بيان، إلى أنّه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين، وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر روحاني وعبد المهدي بحثا بالعلاقات الثنائية وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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