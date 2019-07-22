نقابة الصحفيين العراقيين تتوعد أي صحفي يزور إسرائيل

أكّدت نقابة الصحفيين العراقيين أنها ستتخذ إجراءات رادعة "بحق أي صحفي عراقي منتم لها تثبت زيارته لإسرائيل"، موضحة أنها "اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية حول نية وفد يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل".
ولفتت النقابة إلى أن "الزيارة تتقاطع تماما مع توجهاتها ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لأرض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي".
وتوعدت باتخاذ "إجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحفي عراقي تثبت زيارته لإسرائيل الآن ومستقبلا بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".
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