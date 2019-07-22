الأناضول: مقتل 38 مدنيا ضمن منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بـ"مقتل 38 مدنياً جراء هجمات نفذتها ​القوات​ الروسية والسورية على مناطق سكنية ضمن منطقة خفض التصعيد ب​محافظة إدلب​".

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