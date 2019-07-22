وكالة الطاقة الدولية: نراقب التطورات في مضيق هرمز وعلى استعداد للتدخل

أعلنت "​وكالة الطاقة الدولية​"، "أنّها تراقب عن كثب التطورات في ​مضيق هرمز​، وأنّها مستعدّة للتحرّك إذا اقتضت الضرورة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق ​النفط​ العالمية".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "حق المرور الحر لإمدادات الطاقة عبر المضيق هو محوري للاقتصاد العالمي ويجب المحافظة عليه"، مركّزةً على أنّ "على المستهلكين أن يطمأنوا بأنّ سوق النفط تتلقّى إمدادات جيدة حاليًّا، حيث زاد إنتاج النفط على الطلب في النصف الأول من عام 2019، ما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يوميًّا".

وبيّنت الوكالة أنّ "حوالي 20 مليون برميل من النفط تُنقل يوميًّا من خلال المضيق، بما يعادل نحو 20 بالمئة من المعروض العالمي".

وكانت قد ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل المخاوف من أنّ احتجاز ​إيران​ لناقلة بريطانية في المضيق الأسبوع الماضي، قد يؤدّي إلى تعطيلات للإمدادات القادمة من منطقة ​الخليج​ الغنية بالطاقة.