هانت: لا حق لإيران باعتراض السفينة أو الصعود على متنها وفق القانون الدولي

أكد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ أنه لا حقّ ل​إيران​ باعتراض ​السفينة​ أو الصعود على متنها وفق القانون الدولي" وحث إيران على الإفراج عن الناقلة بما فيه لمصلحتها، مشيراً إلى "أننا كنا بصدد القيام بجهود حثيثة لحل مشكلة "غريس 1" التي خرقت العقوبات الأوروبية".

وكان قد أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ يوم السبت عن احتجاز ​ناقلة نفط​ بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في ​جبل طارق​ كانت متوجه إلى ​سوريا​.

من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة ​النفط​ البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في ​مضيق هرمز​.