النشرة: اطلاق النار في الهواء على خلفية اشكال عند المدخل الجنوبي لعين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "قوات الامن الوطني عملت على اطلاق النار في الهواء على خلفية اشكال عند المدخل الجنوبي ل​مخيم عين الحلوة​ لجهة حاجز ​درب السيم​".

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