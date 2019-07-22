"خارجية إيران": أسواق النفط العالمية لا يمكنها الصمود دون نفطنا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن أسوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا، لهذا سنواصل بيعه بغض النظر عن العقوبات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كان وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، أعلن أنه "متفائل جدا" إزاء حدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأمريكية على المصدر الرئيسي لدخل البلاد، وأن التعاون بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ـ أوبك ـ والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة ـ أوبك، سيحقق استقرار السوق".