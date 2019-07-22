استقالة وزير الخارجية البريطاني بعد تسريبات ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آلان دونكان، استقالته من منصبه على خلفية التسريبات المتعلقة بسفير بلاده في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وكان السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، قال عقب استقالته في 10 يوليو الحالي، إنّ الوضع الحالي يجعل من الصعب ممارسة مهامه، وذلك بعد أيام من نشر مذكرات دبلوماسية مسربة تتضمن انتقادات وجهها لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكان ترامب وصف السفير البريطاني في واشنطن بأنّه "شخص غبي جدا"، وأعلن ترامب أنّ الولايات المتحدة لن تجري بعد الآن اتصالات مع السفير، لكن تيريزا ماي سارعت إلى التعبير عن دعمها لداروش.

وفي المذكرات الدبلوماسية التي نشرتها صحيفة "مايل أون صنداي" البريطانية، أوائل يوليو الحالي، وصف السفير البريطاني خاصة الرئيس الأمريكي بأنّه "غير كفء" وأنّه "شخص غير مستقر".

ويعود تاريخ بعض المذكرات إلى العام 2017، وأعلنت الحكومة البريطانية فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذا التسريب "المؤسف".