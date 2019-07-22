عبدالعال لنظيره الكينى: مصر منفتحة على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أن مصر منفتحة على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية..مشيرا إلى أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية المصرية تجاه قارة أفريقيا، تقوم في محورها الرئيسي على تنمية وتطوير العلاقات مع كافة الأشقاء الأفارقة، لاسيما دول حوض النيل الشقيقة ومنها كينيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الشيوخ الكيني كين لوساكا، حيث تناولت المباحثات تبادل الرؤى حول تقييم الواقع الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف أبعادها وبحث سبل تعزيزها وخاصة ما يتعلق بالبعد البرلماني منها.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك العديد من الفرص القائمة لتطوير تلك العلاقات.. مؤكدا استعداد مصر للمساهمة في المشروعات المتعلقة بالأجندة التنموية التي تتبناها

كينيا في المرحلة الحالية والتي تركز بشكل رئيسي على مجالات الرعاية الصحية والتصنيع والأمن الغذائي والإسكان ميسور التكلفة.

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وطلب مجدداً العمل مع الجانب الكيني على تذليل العقبات أمام الارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين وتيسير الإجراءات أمام الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في كينيا.



من جانبه ..قدم كين لوساكا رئيس مجلس الشيوخ الكيني لمحة مختصرة حول نشأة مجلس الشيوخ الكيني وتركيبته السياسية واختصاصاته الدستورية، ثم تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والتطورات الإيجابية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة.



وقال إن الأجندة التنموية الحالية لكينيا تخلق مجالات مشتركة لتعظيم التعاون مع مصر في ضوء ما تمتلكه من خبرات متعاظمة في هذه

المجالات..معربا عن حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.



وأعرب لوساكا عن تقدير بلاده للجهود المصرية المبذولة في إطار الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي..مشيداً بالدور الذي قام به الرئيس السيسي في دعوة الرؤساء الأفارقة للتوصل إلى حل للأزمة القائمة في السودان.



كما تطرقت المباحثات إلى التنسيق الثنائي القائم بين الدكتور علي عبدالعال وكين لوساكا بحكم عضويتهما في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشاد لوسكا بالدور الذي يقوم به الدكتور عبدالعال في عمل اللجنة..معربا عن حرصه الدائم على الاستفادة والتعلم من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الدكتور عبدالعال في هذا الشأن..ومثمناً دوره الكبير في الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية خلال اجتماعات اللجنة.



وفي نهاية اللقاء..وجه الدكتور علي عبدالعال الدعوة إلى كين لوساكا لزيارة مصر لاستئناف المباحثات التي تمت بينهما، ومتابعة تنفيذ ما الاتفاق عليه. ثم قام والوفد المرافق بجولة في قاعات الجمعية الوطنية الكينية ومجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح موجز لآلية إدارة الجلسات في كلا الغرفتين.