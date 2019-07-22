الدفاع البريطانية: بحريتنا منعت هجمات على سفن تجارية في الخليج

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن البحرية الملكية "ردعت عدد من الهجمات" في الخليج، وأشارت الوزارة في بيانها، الاثنين، إلى أن البحرية الملكية حمت عدد من السفن التجارية أثناء مرورها في مضيق هرمز، خلال الأسابيع الأخيرة.

واعتبرت الوزارة أن "البحرية الملكية دورًا محوريًا في الحفاظ على حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم"، مضيفة "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا للحفاظ

على هذا الوجود العالمي الحقيقي، بينما نستثمر بكثافة في قدرات جديدة مثل حاملتي الطائرات الجديدتين وبرنامج الغواصة المدرعة البحرية".

يأتي بيان وزارة الدفاع بعد أن صرح وزير الدفاع توبياس إلوود، لصحيفة التايمز بأن البحرية الملكية "صغيرة للغاية" بحيث لا تتمكن من إدارة المصالح العالمية للمملكة المتحدة.

وقال إلوود للصحيفة البريطانية، إن "التهديدات التي نواجهها تتغير أمامنا، والعالم يزداد تعقيدًا.. إذا كنا نريد الاستمرار في لعب هذا الدور المؤثر على الساحة الدولية، فسوف يتطلب الأمر مزيدًا من التمويل لقواتنا المسلحة، وليس أقلها القوات الملكية القوات البحرية، إن قواتنا الملكية البحرية صغيرة جدًا بحيث لا تتمكن من إدارة مصالحنا في جميع أنحاء العالم".

يأتي هذا البيان، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الخليج على خلفية احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، يوم الجمعة الماضي.