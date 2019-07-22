الرئيس اليمني يهنئ السيسي بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة

أرسل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الإثنين ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة "23 يوليو" المجيدة. وثمن الرئيس هادي في برقيته - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، ومشاركتها في "عاصفة الحزم " بقيادة

وأعرب هادي باسمه وباسم الحكومة والشعب اليمني عن أصدق التهاني والتمنيات للرئيس السيسي، بوافر الصحة وللحكومة والشعب المصري "الشقيق" بالتطور والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. اليمنية - موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، ومشاركتها في "عاصفة الحزم " بقيادة السعودية لإعادة الشرعية إلى اليمن، منوها بما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين "الشقيقين" من تطور وازدهار في مختلف المجالات.وأعرب هادي باسمه وباسم الحكومة والشعب اليمني عن أصدق التهاني والتمنيات للرئيس السيسي، بوافر الصحة وللحكومة والشعب المصري "الشقيق" بالتطور والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

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