خامنئي: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين "مؤامرة خطيرة"

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الاثنين إن خطة أمريكية لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر مشروعات تنمية بتمويل من الاستثمار الدولي ”مؤامرة خطيرة“ لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال. من الاستثمار الدولي ”مؤامرة خطيرة“ لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال. ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي عنه قوله ”هذه المؤامرة الخطيرة تهدف للقضاء على الهوية الفلسطينية بين الشعب الفلسطيني... هذه هي النقطة الرئيسية التي ينبغي على المرء مقاومتها، وعدم السماح لهم بالقضاء على الهوية الفلسطينية باستخدام المال“. ”هذه المؤامرة الخطيرة تهدف للقضاء على الهوية الفلسطينية بين الشعب الفلسطيني... هذه هي النقطة الرئيسية التي ينبغي على المرء مقاومتها، وعدم السماح لهم بالقضاء على الهوية الفلسطينية باستخدام المال“.

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