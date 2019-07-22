روسيا تنفي مشاركة طائراتها في قصف مدينة خاضعة للمعارضة السورية

نفت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن تكون طائراتها قد شنت ضربات جوية على مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية أصابت سوقا شعبية وأحياء سكنية. وأحياء سكنية. وقال رجال إنقاذ وسكان إن الغارات أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في المدينة التي تقع في جنوب محافظة إدلب يوم الاثنين ويعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها. التي تقع في جنوب محافظة إدلب يوم الاثنين ويعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها. وقالت الوزارة الروسية في بيان "لم تنفذ القوات الجوية الروسية أي مهام في المنطقة المعنية بالجمهورية العربية السورية".

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