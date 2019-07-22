لقي ما لا يقل عن ثمانية مدنيين حتفهم، فيما أُصيب ستة آخرون في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية بغرض استهداف مسلحين بمقاطعة /باراكي باراك/ بمحافظة /لوجار/ الواقعة شرقي البلاد.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم /الإثنين/ عنحاكم /باراكي باراك/ قوله إن الغارة الجوية - التي أفادت التقارير أنها استهدفت منزلين في قرية بالمقاطعة - قد نُفذت مساء أمس /الأحد/، مضيفًا أن من بين المصابين ثلاثة نساء وأنهم جميعًا تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
ومن جهته، صرح مشرع من محافظة /لوجار/، سالم نعيم، بأن من بين المدنيين الذين لقوا مصرعهم ستة أطفال.
فيما لم تعلق وزارتا الدفاع والداخلية الأفغانيتين - حتى الآن - على التقارير الواردة بشأن العملية الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 14 مدنيًا في غارة جوية ضد مسلحين بأفغانسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.