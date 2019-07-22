مقتل وإصابة 14 مدنيًا في غارة جوية ضد مسلحين بأفغانسان

لقي ما لا يقل عن ثمانية مدنيين حتفهم، فيما أُصيب ستة آخرون في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية بغرض استهداف مسلحين بمقاطعة /باراكي باراك/ بمحافظة /لوجار/ الواقعة شرقي البلاد.

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ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم /الإثنين/ عن

حاكم /باراكي باراك/ قوله إن الغارة الجوية - التي أفادت التقارير أنها استهدفت منزلين في قرية بالمقاطعة - قد نُفذت مساء أمس /الأحد/، مضيفًا أن من بين المصابين ثلاثة نساء وأنهم جميعًا تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



ومن جهته، صرح مشرع من محافظة /لوجار/، سالم نعيم، بأن من بين المدنيين الذين لقوا مصرعهم ستة أطفال.



فيما لم تعلق وزارتا الدفاع والداخلية الأفغانيتين - حتى الآن - على التقارير الواردة بشأن العملية الأمنية.