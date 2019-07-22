عودة 372 مصريًا من ليبيا وعبور 336 شاحنة بمنفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 372 مصريا بينهم 302 سافروا بصورة شرعية و70 بصورة غير شرعية، وعبور 336 شاحنة في الاتجاهين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر - في بيان له اليوم/الاثنين/ - إنه أنهى إجراءات سفر1371 بينهم عبر المنفذ منهم 325 مصريًا و1046

ليبيًا.



وأوضح مدير الأمن أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 176 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 160 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.