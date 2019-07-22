التحالف: تدمير قواعد إطلاق الصواريخ ومخازن عسكرية تابعة للحوثيين

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي، أن التحالف يتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة داخل صنعاء، مشيرا إلى أن الانتهاكات الحوثية مستمرة إزاء القانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين. وأكد المالكي أن عاصفة الحزم بدأت لحماية الشعب اليمني ووقف التمدد الإيراني، مستعرضا عمليات تدمير قواعد إطلاق الصواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية.
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