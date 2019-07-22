وكالة الطاقة الدولية: نراقب التطورات في مضيق هرمز ومستعدون للتحرك

أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الإثنين، أنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.
وقالت الوكالة، التي مقرها باريس، إن حق المرور الحر لإمدادات الطاقة عبر المضيق محوري للاقتصاد العالمي ويجب المحافظة عليه.
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وقالت الوكالة، في بيان "للمستهلكين أن يطمأنوا بأن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حالياً، حيث زاد إنتاج النفط على الطلب في النصف الأول من 2019، مما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يومياً".
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